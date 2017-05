Presidente da República lamenta a morte de Valentim Gonçalves Morais

“Ao tomar conhecimento da morte de Valentim Gonçalves Morais, o Presidente da República apresenta as mais sentidas condolências à família do destacado empresário, com uma vida dedicada à edição gráfica e à Comunicação Social.

Valentim Gonçalves Morais destacou-se como um dos fundadores do “Mundo Português”, o semanário em português de maior circulação no mundo. Um jornal que presta um serviço inestimável no serviço, apoio e ligação à Diáspora Portuguesa. Através da empresa que adquiriu e modernizou, a Gráfica Mirandela, ficará para sempre ligado ao nascimento de inúmeras publicações, que marcam a história recente do jornalismo português.

Um exemplo de trabalho, dedicação e ligação às comunidades que o fez Comendador da Ordem do Mérito em 1989.”