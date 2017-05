O guia Lonely Planet colocou o Alentejo no Top10 de destinos europeus a visitar este Verão, indicação que, segundo Vítor Silva, presidente da Agência de Promoção Turística do Alentejo, representa “um prémio para todas as entidades e empresários” da região.

“Esta decisão de colocar o Alentejo numa exclusiva lista de 10 destinos a nível europeu é um prémio para todas as entidades e empresários que, desde a estruturação do produto turístico à sua promoção, têm permitido que o Alentejo seja, cada vez mais, um destino reconhecido pela sua qualidade”, aponta o responsável em comunicado.

O guia Lonely Planet destaca a beleza da região, focando os “vinhedos a perder-se no horizonte, vilas com centros históricos medievais e castelos que espreitam do alto de montes”, referindo ainda que “esta é a altura ideal para explorar o Alentejo”.

O aumento da popularidade de Portugal enquanto destino turístico, as características únicas do Alentejo, os monumentos megalíticos e o templo romano de Évora, bem como a gastronomia regional são outros dos aspectos que levaram o guia a inclui o Alentejo neste Top10.

“A Europa tem algo para oferecer a cada viajante. Para esta lista do Melhor na Europa 2017 reunimos a nossa lista de destinos favoritos para este verão, todos oferecendo algo novo, empolgante ou ainda por descobrir que os torna dignos de ser explorados agora”, explica Tom Hall, director editorial do Lonely Planet.

O Alentejo surge na sexta posição entre os destinos incluídos no Top10 proposto pelo guia Lonely Planet, no qual estão também Zagreb, Gotlândia, Galiza, Norte de Montenegro, Leeds, Norte da Alemanha, Moldávia, Pafos e Le Havre.