O CELFF – Centro de Estudos Línguas e Formação do Funchal e a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira promovem esta sexta-feira, dia 26 de maio, pelas 20:30h, na Quinta Lido Sol, a IV Gala Meritus EPHTM. É com este evento que a Escola encerra o seu ano letivo, aproveitando para premiar os alunos que se destacaram ao longo do ano.

A Gala compõe-se de um espetáculo de variedades, coordenado pelos professores e realizado pelos alunos dos diferentes cursos. Intercala com a entrega de troféus aos alunos que se evidenciaram pela sua assiduidade à formação, pela técnica demonstrada ao longo das aulas, pelo esforço na sua aprendizagem, pelo cuidado com a imagem pessoal e pela melhor média atingida.

A Escola conta, atualmente, com 20 turmas e 394 alunos, distribuídos pelas áreas da Cozinha/Pastelaria, do Restaurante/Bar e das Operações Turísticas e Hoteleiras. 130 destes alunos finalizam, este ano, a sua formação, seguindo alguns para o mercado de trabalho e outros para o ensino superior.

A Gala pretende, igualmente, ser o momento de despedida e de desejo de boa sorte para estes alunos que completam, agora, o seu triénio de formação.