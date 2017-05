Vídeo revela as várias dimensões do projeto Casa da Autonomia

As várias dimensões do projeto Casa da Autonomia estão disponíveis para conhecimento público, através de um vídeo de apresentação acessível no portal do Governo dos Açores na Internet.

No endereço eletrónico https://www.youtube.com/watch?v=bGsijV6Bu18&feature=youtu.be será, assim, possível ficar a conhecer as componentes física e digital deste projeto, que se assume como um espaço de história, de memória, de identidade e de cidadania.

A Casa da Autonomia, concebida com uma abrangência regional, tanto a nível da multiplicação de polos distribuídos pela Região, como, no imediato, na sua ligação a públicos distantes proporcionada pelas novas tecnologias, integra nesta fase de arranque quatro dimensões, nomeadamente a recuperação patrimonial do Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, o projeto de investigação, o programa museológico e a plataforma digital.

Neste vídeo de apresentação do projeto é possível ficar a conhecer, entre outros aspetos, a requalificação que está em curso no Palácio da Conceição, um dos edifícios mais representativos da memória política da Autonomia, a qual permitirá eliminar a infestação de térmitas a que estava sujeito, corrigir fragilidades estruturais e garantir condições de acessibilidade e segurança.

Neste antigo convento, sede do Governo Regional desde 1976, será instalada a exposição de longa duração sobre o tema “Cidadania, Autonomia e Açorianidade”, assim como será desenvolvido um circuito de visita à zona primitiva do edifício, descoberta durante a obra, onde se destacam os coros altos e baixos, a roda e outros achados de significativo valor histórico e arqueológico.

Será também disponibilizada uma oferta cultural a públicos diferenciados, assim como um centro de informação, um serviço socioeducativo dirigido às crianças e jovens e espaços de lazer destinados aos visitantes.

A Casa da Autonomia constitui um projeto que não se esgota, porém, na sua dimensão física, incluindo ainda uma forte componente digital, através de um portal que vai facultar aos vários públicos o livre acesso à informação de forma gratuita.

O vídeo agora disponibilizado apresenta as funcionalidades da inovadora plataforma desenvolvida em software livre – a Autonomia dos Açores Digital -, sobre a qual funcionará o Portal da Casa da Autonomia, que é a infraestrutura de comunicação mais abrangente deste projeto.

Na prática, o Portal permite inteirar-se sobre a missão e o funcionamento da Casa da Autonomia, ter acesso a informações sobre a atualidade, visitar exposições e coleções virtuais de diversa proveniência, consultar a cronologia do processo autonómico, pesquisas em texto livre sobre esta temática dentro de uma base de dados documental e criar um espaço individualizado “A Minha Casa da Autonomia”, que permite, por exemplo, a partilha de conteúdos.