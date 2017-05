Bernardo vai para o Manchester City

Bernardo Silva vai ser jogador do Manchester City. Segundo o jornal Record, os ‘citizens’ chegaram a acordo com o Mónaco para a transferência do internacional português por 50 milhões de euros.

O jogador chegou à cidade de Manchester esta sexta-feira para realizar os habituais exames médicos e deverá ser anunciado e confirmado pelo emblema inglês ainda hoje. O antigo jogador do Benfica vai assinar um contrato de cinco anos com a formação inglesa.

Bernardo Silva troca os monegascos pelos ‘citizens’ poucos dias depois de se ter sagrado campeão em França. Apesar de ter estado associado ao Manchester United, o jogador vai alinhar pelos rivais da equipa orientada por José Mourinho.

O médio somou 58 jogos pela equipa francesa esta temporada onde fez 11 golos e duas assistências. A termo de curiosidade, dois dos tentos de Bernardo Silva foram marcados ao Manchester City na Liga dos Campeões.