Filipe Ribeiro de Meneses designado membro da Royal Irish Academy

“Ao tomar conhecimento da admissão, como membro da prestigiada Royal Irish Academy, de Filipe Ribeiro de Meneses, felicito vivamente este investigador português de excelência.

Apesar de jovem, o historiador Filipe Ribeiro de Meneses tem já um percurso assinalável como investigador e docente de História Contemporânea, autor de obras marcantes sobre o salazarismo e a participação de Portugal na Grande Guerra que mereceram justamente a atenção e o interesse do grande público.

Trata-se de um exemplo do talento e do labor dos investigadores portugueses que residem no estrangeiro e que aí se notabilizam pela qualidade excecional da sua produção científica.

A designação de Filipe Ribeiro Meneses para a Royal Irish Academy é um motivo de orgulho para a comunidade científica nacional, facto que registo com o maior apreço.

Marcelo Rebelo de Sousa”