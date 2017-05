CMF reforça aposta nas Zonas Altas

A Câmara Municipal do Funchal adjudicou ontem, na Reunião de Vereação semanal, o prolongamento da Vereda do Boliqueime, em Santo António, uma nova estrada entre a rotunda da Vasco Gil, na Cota 500, e o Caminho do Trapiche. Este será um investimento municipal que vai ascender a meio milhão de euros. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, considera tratar-se de “uma obra que é uma reivindicação antiga da população de Santo António e que será uma ligação fundamental para a população que vive no Boliqueime.”

O Presidente lembrou que “o atual Executivo camarário tem feito um esforço para canalizar investimento para as Zonas Altas do Funchal, que sempre estiveram na agenda política, mas onde sempre escasseou ação concreta e investimento claro, que faça a diferença no que respeita à qualidade de vida as pessoas que ali vivem.” Este Executivo definiu, contudo, as prioridades de investimento nas Zonas Altas em três áreas – as pavimentações, o saneamento básico e as acessibilidades – “e é isso que continuamos a fazer, neste caso, com uma obra que terá um impacto profundo na beneficiação das acessibilidades naquela zona”, explicou.

Paulo Cafôfo fez questão de destacar, para o efeito, “que esta obra teve a colaboração determinante dos moradores, nomeadamente com a cedência de terrenos necessários à abertura da estrada, o que acelerou todo o processo. Quanto mais vezes pudermos contar com a colaboração dos proprietários, mais rápido poderemos concretizar os sonhos e os anseios da população e é importante passar essa mensagem.”

Na Reunião camarária foram igualmente atribuídos três espaços no Mercado dos Lavradores, nomeadamente uma florista, uma charcutaria e um espaço de hortofrutícolas, na sequência do fim dos contratos que estavam em vigor. Ambas as deliberações foram tomadas por unanimidade.