Esperança de vida em Portugal aumenta

Dados do INE mostram que a esperança de vida à nascença foi estimada em 80,62 anos para o total da população, sendo de 77,61 anos para os homens e de 83,33 anos para as mulheres no período 2014-2016. Estes valores representam um ganho de 3 meses para os homens e de 1,2 meses para as mulheres face aos valores de 2013-2015.

No espaço de uma década verificou-se um aumento de 2,44 anos de vida para o total da população, de 2,80 anos para os homens e 2,00 anos para as mulheres.

À nascença, a esperança de vida continua a ser superior para as mulheres, mas a diferença para os homens tem vindo a diminuir, sendo agora de 5,72 anos.

A esperança de vida aos 65 anos atingiu 19,31 anos para o total da população. Os homens de 65 anos de idade poderão esperar viver, em média, mais 17,44 anos e as mulheres mais 20,73 anos, o que representa ganhos de 1,42 anos e de 1,31 anos, respetivamente, nos últimos dez anos.