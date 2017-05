GNR organiza curso de ‘Mentoring, Monitoring and Advising Course’

No âmbito das atividades da Academia Europeia de Polícia (CEPOL – European Union Agency for Law Enforcement Training), a Guarda Nacional Republicana organiza o curso Mentoring, Monitoring and Advising, de 29 de maio a 2 de junho, na Escola da Guarda – Queluz.

Tendo como público-alvo 22 Oficiais Superiores de Polícia, provenientes de 13 Estados-Membros da União Europeia, pretende-se com este curso transmitir conhecimentos que apurem as suas competências para o exercício de funções de monitorização, mentoria e aconselhamento/assessoria em missões de gestão civil de crises.

Durante este curso, as palestras ministradas estão a cargo de oradores nacionais e internacionais e é dividido em duas partes, primeiro e num contexto mais teórico, abordar-se as temáticas Mentoring, Monotoring e Advising no enquadramento da Política Comum de Segurança e Defesa Europeia e, num contexto mais prático é potenciado a partilha de conhecimentos e experiências dos participantes.