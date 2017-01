União Europeia está pronta para ajudar Itália

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse hoje que a União Europeia está pronta para mobilizar todos os meios ao seu dispor para ajudar Itália na sequência da avalanche que provocou vários mortos numa estância de esqui.

“Em nome de toda a Comissão Europeia, reitero a nossa solidariedade para com o povo e as autoridades italianas. Faremos tudo o que pudermos para ajudar neste momento difícil. A UE não deixará a Itália enfrentar sozinha esta tragédia”, afirmou Juncker, numa mensagem divulgada em Bruxelas. “Um sismo em Itália é um sismo no coração da Europa.”

As equipas de resgate retiraram ao final da manhã o primeiro cadáver do interior do hotel Rigopiano, na localidade de Farindola, soterrado na noite de quarta-feira por uma avalanche que fez vários mortos. A proteção civil italiana informou que há 30 pessoas desaparecidas: 22 hóspedes e sete pessoas do ‘staff’.

Vários sismos tinham sido registados na quarta-feira no centro de Itália, antes de a informação sobre a avalanche no hotel Rigopiano chegar às autoridades. Segundo os primeiros testemunhos das equipas de socorro, o hotel Rigopiano está completamente soterrado na neve.