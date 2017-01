Cantora de «Lambada» foi encontrada morta

Loalwa Braz Vieira, a cantora popularizada pelo tema ‘Lambada’, foi encontrada morta dentro de um carro incendiado em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil.

Segundo informações do site «G1», o carro foi encontrado numa estrada. O comandante do Corpo de Bombeiros, Leonardo Couri, disse que a corporação foi accionada primeiro para combater um incêndio numa residência, depois uma nova chamada foi feita para conter as chamas que consumiam um carro.

“Dentro do automóvel a equipa identificou um corpo carbonizado”, afirmou Leonardo Couri em entrevista ao ‘G1’.

Dois homens foram vistos na casa da cantora, que fica próxima ao local onde o carro foi localizado.

Loalwa Braz Vieira era vocalista do grupo Kaoma, que, na década de 80, se tornou uma referência com o tema ‘Chorando se foi’, conhecido em Portugal por ‘Lambada’. A cantora vendeu mais de 25 milhões de discos em toda a sua carreira.