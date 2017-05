Oito centenas e meia a jogar futebol na Cidade Desportiva

O Cristiano Ronaldo Campus Futebol acolheu, no último fim de semana, a 10ª Concentração de Futebol ‘A Trapalhança’, organizada pelo CD Nacional, onde participaram cerca de 850 atletas dos escalões de ‘Traquinas’ e ‘Petizes’ em representação de 21 clubes de toda a Região.

No sábado competiram sub 6, sub 7 e Sub 8, enquanto que no domingo entraram em ação os sub 9. “No final, balanço muito positivo quer por parte do CD Nacional, quer da parte da AF Madeira”, destaca o CD Nacional no seu site.