TAP inaugura novas rotas

É já no próximo dia 10 de Junho, dia de Portugal e das Comunidades, que a TAP dá início à sua operação para Toronto, no Canadá, Gran Canaria e Alicante, em Espanha, e Estugarda, na Alemanha.

“A estes novos destinos, irão juntar-se Bucareste, na Roménia, e Budapeste, na Hungria, a 1 de Julho, Colónia, na Alemanha, a 15 de Julho, e Abidjan, na Costa do Marfim, e Lomé, no Togo, a 17 de Julho”, refere a TAP em comunicado.

No último trimestre de 2017, a TAP inaugura a sua rota para o aeroporto de London City, no dia 29 de outubro, “tornando-se a única companhia aérea a voar entre Portugal e este aeroporto, localizado no centro financeiro da capital do Reino Unido. Até ao momento, já foram efectuadas mais de 200 mil reservas para estes novos destinos”.