Mais de 2.800 crianças participam no Dia Mundial da Criança em Ponta Delgada

Mais de 2.800 crianças de 27 escolas, jardins-de-infância e instituições do Concelho vão encher o Campo São Francisco, no dia 1 de junho, para comemorar o Dia Mundial da Criança. Como habitualmente acontece, a Câmara Municipal de Ponta Delgada preparou um programa, das 10h00 ao 12h00 e das 14h00 às 16h00, com uma série de atividades destinadas aos mais novos.

Neste sentido, serão instalados vários ateliers, com atividades lúdico-pedagógicas desenvolvidas pelas seguintes entidades: Geoparque Açores; Colégio do Castanheiro; Departamento de Matemática e Estatística da Universidade dos Açores; Instituto de Apoio à Criança (IAC); Grupo PDL Saúde; Grupo de Amigos da Pediatria (GAP); Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ponta Delgada; Divisão de Desenvolvimento Social – Rede de ATL da Câmara Municipal de Ponta Delgada; Centro de Recolha Oficial de Ponta Delgada (Canil Municipal); Departamento de Ciências e Educação da Universidade dos Açores; Ordem dos Enfermeiros da Seção Regional da Região Autónoma dos Açores; Farmácia Garcia; Confraria do Leite dos Açores; Clínica de São Gonçalo – Kids; Forcabe – Cento de Formação de Cabeleireiros e Estética; Centro de Saúde de Ponta Delgada – Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel; Polícia Municipal de Ponta Delgada e PSP – Polícia de Segurança Pública.

Para além dos ateliers, muita música, 1 pista de obstáculos e 7 insufláveis espalhados por todo o espaço, haverá uma distribuição de sumos por parte da Repraçores, gelados oferecidos pela Sodril, bolachas da Finançor e outros brindes da Papelaria Resarte.