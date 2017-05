Junta de Freguesia da Sé e Salesianos promovem concerto no Dia da Criança

A Junta de Freguesia da Sé em parceria com o Colégio Salesianos vai promover um concerto musical alusivo ao Dia Mundial da Criança, no dia 1 de junho, pelas 21h00, no adro da Igreja da Sé, com o tema ‘diFErente’.

E será, de facto, um dia diferente para o Grupo Coral dos Salesianos, constituído por alunos do 2º e 3º ciclos, que irão atuar para a população madeirense e para aqueles que visitam a Região.

“Com esta iniciativa pretendemos promover o talento das nossas crianças e jovens, trazendo-os para palcos mais abrangentes, porque normalmente os espectáculos são feitos dentro das escolas” disse o presidente da Junta de Freguesia da Sé.

Para Luís de Sousa é fundamental a abertura das escolas à sociedade, pois esta é uma das formas de mostrar aquilo que de melhor se faz nos estabelecimentos de ensino. “É importante darmos a conhecer os jovens talentos junto da população madeirense e junto de quem nos visita”, defende.

Neste dia especial para os alunos, pais e docentes do Colégio dos Salesianos, Luís de Sousa lança um desafio às populações de todas as freguesias da Região para a estarem presentes neste espectáculo ‘diFErente’.