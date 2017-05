Largo do Phelps requalificado para venda de fruta e flores

O tradicional Largo do Phelps, à entrada da Rua Fernão de Ornelas, uma das mais movimentadas do Funchal, foi alvo de uma requalificação, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, e que ficou patente esta semana.

O largo foi, em tempos, um dos pontos de venda de flores da cidade, mas estava desocupado há vários anos. Dando seguimento às suas políticas de reabilitação urbana e de beneficiação do espaço público da cidade, a Câmara Municipal promoveu agora uma concessão deste espaço, que tivesse subjacente a sua requalificação enquanto ponto de venda tradicional de flores e frutas, com uma concessão de um ano, ficando esta à responsabilidade do novo titular do espaço.

O arranjo do Largo, com a colocação de uma nova estrutura, com cestos em vime e uma nova pintura tem chamado à atenção de locais e turistas desde o início da semana, com a Câmara Municipal a registar com agrado o resultado final.