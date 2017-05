Terá lugar a 14 de julho de 2017, na Escola Secundária Eça de Queirós, em Lisboa o II Encontro “Laboratórios de Aprendizagem”. Trata-se de uma iniciativa da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas da Direção-Geral da Educação, dinamizada pela equipa de embaixadoras “Laboratórios de Aprendizagem”. O evento tem como público-alvo docentes de todos os graus e áreas de ensino, público e privado, e outros profissionais interessados na temática da educação.

O programa deste II Encontro centrar-se-á na temática da inovação no ensino e na aprendizagem – “(Re)pensar o papel do professor”, incluindo Intervenções de Ana Amélia A. Carvalho, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e Maria João Horta, EDUCOM – Associação Portuguesa de Telemática Educativa. Os participantes terão também acesso a um workshop realizado no contexto da iniciativa Laboratórios de Aprendizagem dinamizado pelas embaixadoras LA e a um painel sobre “Laboratórios de Aprendizagem”.

A participação neste evento de 6 horas, acreditado como Ação de Curta Duração, é gratuita, mas sujeita a um número limitado de 150 inscrições. Os interessados poderão inscrever-se em http://bit.ly/LA-inscrição-2017.

Informações adicionais poderão ser obtidas na página da iniciativa em http://erte.dge.mec.pt/laboratorios-de-aprendizagem-fcl-atividades.

Para eventuais esclarecimentos, poderá enviar uma mensagem para embaixadorasla-fcl@dge.mec.pt.