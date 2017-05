Diplomata Herro Mustafa contou a sua história de vida aos alunos da Horácio Bento

A Encarregada de Negócios da Embaixada Americana em Lisboa, Herro Mustafa, esteve esta terça-feira, dia 30, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia (HBG), numa conversa informal com os alunos onde falou sobre a sua história de vida, da sua experiência como refugiada nos Estados Unidos quando criança vinda do Curdistão, no Iraque.

Os alunos ouviram atentamente o relato na primeira pessoa e, no final, fizeram algumas questões as quais a diplomata respondeu perante uma sala lotada. Herro Mustafa falou aos jovens das oito máximas que nunca deveriam perder de vista. De salientar, esta iniciativa foi organizada pelo Professor Rómulo Neves, docente do grupo de Inglês da HBG. Fotos: SS