Encerramento do programa “Escritores no Palácio de Belém”

O programa “Escritores no Palácio de Belém” encerrou hoje, dia 30 de maio de 2017, esta sua primeira edição. Durante o segundo e o terceiro períodos escolares, mais de trinta escritores conversaram sobre a sua obra com alunos de escolas de todo o país.

A sessão de encerramento contou com a presença de Graça Breia e Manuela Micaelo, cujos livros permitem o acesso à leitura por parte de todas as crianças, independentemente das suas características individuais. Para além da versão em formato impresso, cada livro é disponibilizado em formato áudio, em símbolos pictográficos para a comunicação, em língua gestual portuguesa e em braille. Assim, as crianças podem ler individualmente, em grupo ou com os seus familiares.

Para esta sessão, foram convidados o Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, Sintra, e o Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio, Esposende, que têm desenvolvido um trabalho relevante no domínio da inclusão de alunos com necessidades educativas especiais.