´Sensibilizar para a eficiência energética é ponto de partida para o desenvolvimento sustentável’

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo afirmou ontem, em Angra do Heroísmo, que o desenvolvimento sustentável do arquipélago só se consegue com o envolvimento de todos, destacando a sensibilização para a eficiência energética como o ponto de partida para uma estratégia global.

“A sensibilização é o elemento primordial para que todos, em conjunto, possamos ter ao nosso dispor as ferramentas essenciais para continuar o caminho da eficiência energética”, frisou Marta Guerreiro, que falava no encerramento do 2.º Encontro com a Eficiência Energética.

Na sua intervenção neste encontro, realizado no Dia Mundial da Energia, a Secretária Regional salientou que “é nesta linha de atuação que o Governo Regional pretende implementar um conjunto de medidas que promovam a eficiência energética, alinhadas com a estratégia europeia e baseadas na racionalidade económica e no desenvolvimento sustentável do arquipélago”.

O encontro realizado em Angra do Heroísmo foi dedicado a temáticas relacionadas com os edifícios públicos, enquanto grandes consumidores de energia, com a preocupação de sensibilizar e alertar para a eficiência energética, induzindo a alteração de comportamentos na forma como a energia é utilizada, e a sua importância para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono.

Ao longo deste ano está prevista a realização de mais encontros sobre eficiência energética, abordando temas como mobilidade elétrica, o setor residencial e a iluminação pública, numa iniciativa que se assume como medida de sensibilização de todos os setores de atividade para a eficiência energética.