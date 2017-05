“Europa, para onde vamos?” no Mosteiro de São Bento da Vitória

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa presidiu, no Mosteiro de São Bento da Vitória, à Sessão de Abertura da Grande Conferência JN “Europa, para onde vamos?”, na qual usaram da palavra, antes do Presidente da República, Daniel Proença de Carvalho e Afonso Camões respetivamente Presidente do Conselho de Administração do Global Media Group e Diretor do Jornal de Notícias.

À chegada, no átrio da antiga Cadeia da Relação, o Presidente da República, acompanhado por Daniel Proença de Carvalho, por Afonso Camões, pelo Diretor Executivo do JN, Domingos Andrade, pelo Reitor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), Sebastião Feyo e pelo Diretor do Curso de Engenharia Eletrotécnica da FEUP, Adriano Carvalho, procedeu ao lançamento de uma cápsula, através de um balão estratosférico, na qual colocou uma mensagem, assinalando a comemoração do 129.º aniversário do Jornal de Notícias.