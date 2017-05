Uruguai no caminho de Portugal

O Uruguai é o adversário de Portugal nos quartos de final do Campeonato do Mundo sub-20 Coreia do Sul-2017.

A seleção “celeste” garantiu a qualificação esta quarta-feira, em Suwon, ao bater a Arábia Saudita por 1-0 com um penálti apontado por De La Cruz (50′).

O histórico entre as Seleções Nacionais sub-20 de Portugal e Uruguai inclui quatro encontros. O último aconteceu em 2015, quando a Equipa das Quinas comandada por Hélio Sousa preparava o Mundial da Nova Zelândia. A formação portuguesa venceu esse encontro particular por 3-0, com um “hat-trick” de André Silva.

Recorde-se que o Uruguai-Portugal está marcado para o próximo domingo, em Daejeon, pelas 18h locais (10h em Lisboa).