World Life Experience: “projeto cheio de potencialidades”

Uma experiência única de um ano a viajar; descobrir, partilhar, aliada a um motivador e singular trabalho em equipa, associando uma boa forma de apoiar causas sociais e humanitárias: Este era o cenário perfeito para os dois fundadores do World Life Experience fazerem desta uma ideia e projeto cheio de potencialidades.

Ambos portugueses, os dois empreendedores, Pedro Tinoco e António Coelho Dias representam a empresa privada, TOP EXPERIENCE, lda., sediada em Lisboa, Portugal e que é responsável pela promoção e organização do evento associado ao projeto World Life Experience.

Também diretores executivos do projeto, acreditaram que era possível desenvolver um projeto sustentável e que permitisse associar uma componente comercial com uma temática impactante, a outra voltada para a responsabilidade social com um papel social muito ativo.

Tudo começa com uma ideia de António Coelho Dias. “Procurava uma ideia que tivesse um impacto verdadeiramente positivo na sociedade”, explica António Coelho Dias, acrescentando que era uma ideia que precisava de ser ainda desenvolvida e esta jornada não faria sentido sem o meu amigo Pedro Tinoco.”

“Quando o António me falou sobre esta ideia, achei imediatamente que teria um grande potencial de ligação com as pessoas e que iria ter o impacto na sociedade que se pretendia. Disse-lhe imediatamente que juntos conseguiríamos desenvolver e implementar esta grande ideia”, explica Pedro Tinoco.

“Lançámos o projeto em Abril 2017 e apesar de acharmos que teria interesse do público, não esperávamos o impacto mediático internacional que está a ter nesta altura. Temos tido muitíssimos interessados no projeto, desde candidatos a potenciais parceiros, e estamos preparados para a forte adesão. Mas como em tudo na vida tivemos de nos adaptar rapidamente a este crescimento e acolhimento e pedimos desculpa a algum público pela espera nos nossos contactos resposta”, acrescenta Pedro Tinoco.

Os fundadores acrescentam que para além da experiência em si, querem também ajudar apoiando causas e missões sociais, e querem mostrar ao mundo que é possível fazê-lo com o apoio do público e dos parceiros.

“Podíamos fazer tudo isto sem associar esta componente de apoio social, mas isso não faria sentido para nós”. O projeto vai certamente deixar a sua marca em todos os destinos por onde World Life Experience vai passar.” público. Escolhemos boas empresas e pessoas para nos ajudar.” Acrescentam os fundadores

A equipa World Life Experience está preparada para disponibilizar uma verdadeira experiencia ao grupo de participantes, ao mundo e cumprir com todos os objetivos propostos.