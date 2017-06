Inscrições abertas para a 3ª edição do MOOC “Coma melhor, poupe mais”

Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do MOOC “Coma melhor, poupe mais”. Um projeto desenvolvido pela Universidade do Porto, em parceria com a Direção-Geral da Saúde/Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável e a unidade de Tecnologias Educativas da Updigital.

O curso tem como público-alvo a população em geral e, utilizando uma linguagem simples e acessível, aborda um conjunto de conceitos básicos e ideias práticas que demonstram que é possível comer de forma saudável e económica.

O MOOC tem início no dia 29 de junho 2017 e tem a duração de 4 semanas. Para participar, primeiro registe-se na plataforma MiríadaX e depois inscreva-se no curso. O registo e a inscrição são gratuitos.