Aquário Vasco da Gama junta-se a aquários de todo o mundo contra o lixo

O Comissário Europeu do Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas Karmenu Vella, lançou a campanha “Aquários de todo o mundo contra o lixo marinho”. Aderindo à campanha, Aquários públicos de todo o mundo apresentam na sua exposição um aquário cheio de plástico, mostrando a realidade global do lixo marinho. Em Portugal, a Marinha através do Aquário da Vasco associou-se à iniciativa.

O evento ocorreu no Museu Oceanográfico do Mónaco, contou com a presença do Príncipe Alberto do Mónaco, e dos diretores executivos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Erik Solheim e Associação Mundial de Zoos e Aquários (WAZA), Doug Cress.

Esta campanha foi concebida para sensibilizar a opinião pública para a Conferência “Our Ocean” a realizar em Malta entre 5 e 6 outubro de 2017.

Todos os anos são lançadas no mar 10 milhões de toneladas de lixo, o equivalente a um camião de lixo por minuto, 400 Kg por segundo. Milhões de animais marinhos morrem todos os anos por causa do lixo marinho, incluindo aves, focas, baleias, golfinhos e tartarugas. Em algumas zonas a concentração de microplásticos chega a ser seis vezes maior do que a concentração de plâncton. Em 2050, poderá haver mais plástico no mar do que o peixe.

Esta iniciativa, apoiada por quase uma centena de Aquários de todo o mundo, é uma contribuição da União Europeia para a campanha #CleanSeas, lançada pelas Nações Unidas.