Transdev realiza campanha de promoção do turismo do Pinhal Interior

Na sequência da tragédia provocada pelos incêndios que atingiram a região do Pinhal Interior, a Transdev vai disponibilizar 100 autocarros para uma campanha de promoção do turismo naquela região.

Esta campanha, que arranca no início do mês de agosto e terá a duração de 1 ano, será divulgada através dos óculos traseiros de 100 autocarros da rede de linhas interurbanas da Transdev que circulam, entre outros locais, em Barcelos, Braga, Guimarães, Porto, Aveiro, Viseu, Lamego, Coimbra, Guarda, Castelo Branco e Lisboa.

“Face à dimensão da tragédia que assolou os habitantes do Pinhal Interior, quisemos associarmo-nos à onda solidária que se espalhou pelo país. Fazendo uso da vasta rede de viaturas com que operamos em Portugal, esperamos contribuir para uma mais rápida revitalização da região e, com isso, ajudar ao regresso à normalidade da vida das populações das áreas mais afetadas”, refere André Leitão, Diretor do Centro Operacional de Coimbra da Transdev.

Sob o lema “Tire um tempo do seu tempo e venha visitar-nos”, a campanha desenvolvida pela Transdev apresenta imagens que traduzem a beleza paisagística da região do Pinhal Interior, convidando desta forma os portugueses a descobrir os encantos naturais de municípios como Pampilhosa da Serra, Castanheira de Pêra, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Góis, Ansião, Alvaiázere, Penela e Arganil.

“Esta iniciativa, enquadra-se no âmbito do projeto de Responsabilidade Social Corporativa da Transdev, enquanto empresa fortemente implantada em Portugal“, afirma Pierre Jaffard, CEO da Transdev.