Porto tem novo terminal rodoviário

A Transdev oficializou esta manhã o início de uma nova fase de otimização da sua operação de transporte rodoviário na cidade do Porto, ao transferir as suas instalações da Garagem Atlântico para o novo Terminal Rodoviário do Campo 24 de Agosto.

Numa cerimónia de inauguração que contou com as presenças de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, e de Pierre Jaffard, CEO da Transdev Portugal e Espanha, a empresa anunciou que continuará, a partir deste novo espaço, a disponibilizar os serviços de transporte rodoviário nacional, o shuttle do Aeroporto e o serviço de despachos e encomendas low-cost (Transpostal), passando também a incorporar a presença de um espaço comercial da Citivisual, marca através da qual presta serviços de transporte turístico, que até aqui apenas mantinha presença comercial em Lisboa.

“A Garagem Atlântico deixa um legado de inúmeras recordações de despedidas, visitas e encontros com a cidade do Porto, mas a passagem para o Terminal do Campo 24 de Agosto vai proporcionar operar num espaço não só mais funcional em relação ao parqueamento e circulação de viaturas, mas também mais cómodo, moderno e agradável aos nossos clientes”, refere Pierre Jaffard, CEO da Transdev Portugal.

O mesmo responsável destaca ainda as vantagens e o impacto positivo que a centralidade da localização do novo Terminal, no Campo 24 de Agosto, fará sentir na mobilidade da cidade: “Os fáceis acessos às auto-estradas a norte e a sul da cidade, a localização que se mantém no centro do Porto, o interface que permite com a rede do Metro do Porto, o tempo de entrada e saída das viaturas, a oferta de um total de 17 lojas comerciais dentro do Terminal e a proximidade de um parque de estacionamento para 360 automóveis são factores que demonstram, inegavelmente, que dispomos agora de condições muito superiores às do anterior Terminal”, sublinha Pierre Jaffard.

Para a Transdev Portugal a aposta nesta mudança enquadra-se ainda como resposta estratégica ao momento de profunda mudança que se avizinha no setor dos transportes rodoviários em Portugal.

“Em 2015 foi publicado o novo Regime Jurídico para o setor, que vem trazer alterações profundas ao seu modo de funcionamento – termina com o Regime de Concessões até aqui vigente e caminha para o novo Regime de Contratualização, que entrará em vigor em dezembro de 2019. O passo que hoje demos configura também o empenho da Transdev, um dos maiores operadores de transportes a nível mundial, em mostrar-se preparada para fazer face ao novo paradigma do setor do transporte rodoviário em Portugal”, conclui Pierre Jaffard.

Pelo Terminal Rodoviário do Campo 24 de Agosto vão circular, diariamente, 300 viaturas da frota da Transdev, que estima transportar uma média de 4500 passageiros por dia – 3500 nos dias de semana e 5000 aos fins-de-semana. Assim, mais de 1,5M de pessoas vão passar pelo novo Terminal a cada ano, o equivalente à população do Grande Porto.

Contando atualmente com mais de 1900 colaboradores distribuídos por todo o país, a Transdev Portugal registou, em 2016, um volume de negócios de €103M, prevendo aumentar a sua faturação em mais de 5% em 2017, continuando a investir cerca de €15M por ano em Portugal.