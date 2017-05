Tartaruga salva pelos Vigilantes da Natureza do Faial

Uma tartaruga-boba (Caretta caretta) juvenil arrojou na última segunda-feira na praia do Porto Pim, tendo sido resgatada pelo corpo de Vigilantes da Natureza do Parque Natural do Faial.

A tartaruga, que mede cerca de 16,6 cm e pesa 517 gramas, foi encontrada na preia-mar, semienterrada na areia, tendo sido limpa e encaminhada para o Aquário de Porto Pim, onde se encontra em recuperação.

A tartaruga-boba está incluída na Lista Vermelha do IUCN – International Union for Conservation of Nature, com o estatuto de conservação “ameaçada”, e também no Apêndice I da CITES – Convention on International Trade in Endangered Species.

Este animal, que pode viver cerca de 100 anos, passa a sua juventude no Atlântico Norte, antes de regressar à costa oeste do continente americano para reprodução. Nesta altura do ano é frequente arrojarem tartarugas-bobas juvenis devido aos ventos fortes que se fazem sentir.