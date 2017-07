O Prémio Europeu de Prevenção da Criminalidade é atribuído no âmbito da Conferência de Boas Práticas, que irá decorrer no final do ano, sob a presidência da Estónia.

A temática dos projetos deverá versar a “Cyber Safety” e cada Estado Membro poderá apresentar os projetos de prevenção criminal que entender, seguindo as regras e procedimentos estabelecidos pela REPC, sendo que só um destes projetos, selecionados por um júri nacional, poderá concorrer ao Prémio.

De acordo com as regras e procedimentos atualmente em vigor, os projetos candidatos devem cumprir os seguintes requisitos: Focarem-se na prevenção e/ou redução da criminalidade quotidiana e do sentimento de insegurança das comunidades; Terem sido avaliados e atingido a generalidade ou totalidade dos objetivos definidos (com preponderância para as evidências na redução da criminalidade ou no acréscimo de segurança); Serem, tanto quanto possível, inovadores, por meio da utilização de novos métodos ou abordagens; Serem, tanto quanto possível, baseados na cooperação entre parceiros; Serem passíveis de replicação por organismos/entidades de outros Estados-Membros, devendo para o efeito incluir informação sobre os custos financeiros do projeto, as suas formas de financiamento e processo de implementação.

O projeto vencedor, a nível europeu, terá como prémio o montante monetário de € 10.000,00 e dois outros projetos serão alvo de menções honrosas, com prémios monetário de € 5.000,00 cada. Todos os projetos a concurso são apresentados na Conferência de Boas Práticas, que irá decorrer em Talim, em 14 e 15 de dezembro de 2017.

A data limite para submissão de candidaturas, em língua inglesa, é o dia 15 de setembro de 2017, através da caixa de correio repc@pj.pt.

Posteriormente, será constituído um júri para seleção do projeto nacional, de acordo com os critérios estabelecidos pela REPC, o qual representará Portugal neste evento. Para mais informação e esclarecimentos: repc@pj.pt