A Transdev inicia amanhã, 1 de agosto, uma campanha de promoção que vai assegurar, a partir de €3, viagens com destino à cidade do Porto, a partir de Fafe e Guimarães.

Intitulada “Vá ao Porto por tudo e por quase nada”, esta campanha, aplica um desconto promocional de 36% às viagens a partir de Fafe (€3,5) e um desconto de 41% às viagens a partir de Guimarães (€3), permitindo às populações daquelas cidades minhotas chegarem à cidade do Porto a preços muito económicos.

“Trata-se de uma campanha idealizada para proporcionar viagens em família a um destino turístico de eleição como o Porto e que aporta um claro incentivo à utilização do autocarro em detrimento da viatura particular e do comboio”, refere Sérgio Ferreira, diretor de exploração da Transdev em Guimarães.

Refira-se que a linha Fafe-Guimarães-Porto operada pela Transdev apresenta uma oferta diária, incluindo fins-de-semana e feriados.