Lameiros eleito geossítio do mês de agosto

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, dando continuidade aos objetivos definidos na Estratégia Regional para a Conservação do Património Geológico, elegeu o Sítio dos Lameiros, em São Vicente, geossítio do mês de agosto.

O Sítio dos Lameiros (Corgo do Barrinho) é o único local em toda a ilha da Madeira onde existe a ocorrência de sedimentos marinhos fossilíferos, a uma altitude entre 320 m e 475 m. Estes sedimentos carbonatados, de idade Miocénica (6-7 Ma) são correlacionados com um ambiente marinho de cariz nerítico e recifal tendo sido formados a baixa profundidade. Este conjunto de afloramentos, devido à sua integridade e representatividade, deve ser usado como local de referência na caracterização da Formação dos Lameiros, no Complexo Vulcânico Inferior (CVI 2), definindo o seu estratótipo simples. São depósitos sedimentares cruciais para a compreensão das fases iniciais de desenvolvimento do edifício insular madeirense.

Mais informações poderão ser consultadas no site da Geodiversidade da Madeira, através do seguinte endereço: http://geodiversidade.madeira.gov.pt/pt/geossitios