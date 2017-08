Comemorações do dia do Comando Territorial de Beja

O Comando Territorial de Beja assinalou ontem, dia 1 de agosto, o seu aniversário com uma cerimónia militar que foi presidida pela secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Doutora Isabel Oneto, tendo contado com a presença do Comandante Operacional da Guarda Nacional Republicana, tenente-general Rui Clero.

Para assinalar a efeméride, o Comando realizou um conjunto de atividades de cariz militar, cultural, social e religioso, de entre as quais destacamos os seguintes eventos: 24 de julho – II edição do torneio de futebol solidário que contou com o envolvimento de diversas instituições, num total de 72 atletas, tendo sido angariados 150 quilos de géneros alimentares, doados a uma instituição de solidariedade; 26 de julho – “Dia aberto do Comando”, tendo sido proporcionadas demonstrações e palestras direcionadas especialmente a jovens e crianças; 27 de julho – Colheita de sangue; 31 de julho – Missa de Ação de Graças e sufrágio pelos militares e civis da unidade, na igreja do Salvador.