Detidos por furto de azeitonas

Shares

O Comando Territorial de Beja, através do Posto Territorial de Odemira, no passado dia 31 de janeiro, deteve em flagrante delito, seis homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 20 e 44 anos de idade, pelo crime de furto de azeitona, na localidade de Sobral da Adiça – Moura.

Na sequência de uma denuncia por furto de azeitonas numa propriedade, os militares detetaram vários veículos automóveis, com matrícula espanhola, estando diversos indivíduos a proceder à apanha de azeitona.

Os suspeitos ao aperceberem-se da presença dos militares encetaram a fuga do local em direção a Moura, com o intuito de se deslocarem para Espanha, onde são residentes, tendo sido possível intercetá-los posteriormente, onde foram apreendidos 842 quilos de azeitona e seis máquinas utilizadas na apanha.

Os detidos foram constituídos arguidos, ficando marcado julgamento para o próximo dia 6 de fevereiro. A ação contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública.