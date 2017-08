Já são conhecidos os vencedores do 20º ‘Funchal, Cidade Florida’

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e a Vice-Presidente Idalina Perestrelo, deslocaram-se ontem à Quinta do Poço da Câmara, no Imaculado Coração de Maria, onde se localiza a Divisão de Jardins da Autarquia, para proceder à entrega de prémios do 20º Concurso ‘Funchal, Cidade Florida’.

A edição deste ano contou com 55 participantes, distribuídos por seis categorias: 17 hortas urbanas municipais, 10 hortas urbanas sociais, 10 jardins de habitação social, 7 jardins unifamiliares, 3 varandas, balcões, terraços e escadarias e 8 unidades hoteleiras. Os prémios atribuídos variaram entre 75€ e 750€ (com exceção dos hotéis, aos quais foram atribuídos galardões de qualidade), num investimento total da Autarquia de 6600€.

Paulo Cafôfo começou por agradecer “a participação de todos os envolvidos, num compromisso de valorizar e de conservar aquele que é o bem-estar da nossa cidade, e que deve contar sempre com a dedicação de todos nós, Autarquia, cidadãos e instituições privadas. O Funchal é uma cidade com qualidade de vida e é uma cidade turística, mas nada disto é adquirido se não fizermos todos a nossa parte. A cidade é cada jardim público e particular, cada terraço e cada hotel. Um bem-haja por voltarmos a provar isso mais uma vez.”

O Presidente enalteceu, por fim, “este espaço fantástico da cidade que é a Quinta do Poço, um jardim municipal aberto para visitar de forma gratuita e que os funchalenses devem conhecer”, e recordou que a freguesia beneficiará em breve de uma nova centralidade nesta zona, assim que esteja concluída a requalificação da antiga escola do Poço da Câmara, como o novo Centro Cívico da Freguesia.

Vencedores:

Modalidade a) Hortas urbanas municipais

1º Lugar – 250 € (duzentos e cinquenta euros)

Ana Sílvia dos Santos – Nº Contribuinte: 181 392 232

Hortas Municipais Estrada Dr. João Abel de Freitas, H5 – São Roque

1º Lugar – 250 € (duzentos e cinquenta euros)

Magna Raquel Mendes Pinto – Nº Contribuinte: 210 066 695

Hortas Municipais do Amparo, H4 – São Martinho

2º Lugar – 125 € (cento e vinte e cinco euros)

Álvaro Vieira da Luz – Nº Contribuinte: 120 617 110

Hortas Municipais Estrada Dr. João Abel de Freitas, H2 – São Roque

2º Lugar – 125 € (cento e vinte e cinco euros)

Francisco Miguel Gomes – Nº Contribuinte: 206 455 500

Hortas Municipais do Amparo, H6 – São Martinho

3º Lugar – 75 € (setenta e cinco euros)

Abílio Jorge Órfão Baptista – Nº Contribuinte: 221 751 157

Hortas Municipais da Ribeira Grande II, H8 – Santo António

3º Lugar – 75 € (setenta e cinco euros)

Ana Maria Lourenço Gouveia – Nº Contribuinte: 176 194 070

Hortas Municipais do Laranjal, H44 – Santo António

Modalidade b) Hortas urbanas sociais

1º Lugar – 500 € (quinhentos euros)

Miguel Xavier Gomes Fernandes – Nº Contribuinte: 190 565 276

Caminho Santo Amaro, Blc 72, 2º AF, Horta 11 e 12 – Santo António

2º Lugar – 250 € (duzentos e cinquenta euros)

Ricardo Jorge Ascenção Camacho – Nº Contribuinte: 215 019 636

Conj. Habitacional Palheiro Ferreiro, Horta Eucaliptos – São Gonçalo

3º Lugar – 75 € (setenta e cinco euros)

Abel de Castro dos Santos – Nº Contribuinte: 190 136 740

Conj. Habitacional Quinta Falcão, Horta 12 – Santo António

3º Lugar – 75 € (setenta e cinco euros)

Maria de Lemos – Nº Contribuinte: 146 623 452

Conj. Habitacional Quinta Falcão, H4 – Santo António

Modalidade c) Jardins de habitação social

1º Lugar – 750 € (setecentos e cinquenta euros)

Maria Gorete Pontes Garcia Jardim – Nº Contribuinte: 121 744 892

Bairro da Ajuda – São Martinho

1º Lugar – 750 € (setecentos e cinquenta euros)

José de Aveiro – Nº Contribuinte: 105 616 702

Bairro da Ajuda – São Martinho

2º Lugar – 500 € (quinhentos euros)

Maria da Conceição Fernandes Camacho Abreu – Nº Contribuinte: 100 233 856

Rua Antero Quental, Blc 7, 1º Esquerdo – Santo António

2º Lugar – 500 € (quinhentos euros)

Ana Maria Silva – Nº Contribuinte: 157 846 040

Conj. Habitacional Pico dos Barcelos – São Martinho

3º Lugar – 250 € (duzentos e cinquenta euros)

Cristina dos Santos Gonçalves de Brito Lima – Nº Contribuinte: 231 590 113

Conj. Habitacional Quinta Falcão – Santo António

3º Lugar – 250 € (duzentos e cinquenta euros)

Liliana Bruna Rodrigues – Nº Contribuinte: 185 739 750

Conj. Habitacional Pico Barcelos Blc 78 – Santo António

Modalidade d) Jardins unifamiliares

1º Lugar – 500 € (quinhentos euros)

Maria José Jesus de Sousa – Nº Contribuinte: 125 860 641

Estrada Comandante Camacho de Freitas, nº329 – Santo António

2º Lugar – 250 € (duzentos e cinquenta euros)

Ricardo Maurício Rodrigues – Nº Contribuinte: 186 682 840

Caminho da Barreira, nº 118 – Santo António

3º Lugar – 150 € (cento e cinquenta euros)

Maria Irene Camacho – Nº Contribuinte: 174 903 537

Est. Eira do Serrado, nº 68 – Santo António

Modalidade e) Varandas, balcões, terraços e escadarias

1º Lugar – 500 € (quinhentos euros)

Custódia de Freitas Faria – Nº Contribuinte: 121 690 237

Caminho da Barreira, nº159 – Santo António

2º Lugar – 250 € (duzentos e cinquenta euros)

Natividade da Assunção Fernandes Luís Pimenta – Nº Contribuinte: 126 516 952

Caminho da Barreira, nº202 – Santo António

3º Lugar – 150 € (cento e cinquenta euros)

Maria Lídia de Freitas Sá – Nº Contribuinte: 207 452 121

Estrada Comandante Camacho de Freitas, nº 194-A – Santo António

Modalidade f) Unidades hoteleiras

1º Lugar – Galardão de Qualidade

Quinta Jardins do Lago

Rua Dr. João Lemos Gomes, 29 – São Pedro

1º Lugar – Galardão de Qualidade

Quinta da Casa Branca,

Rua Casa Branca, 7 – São Martinho

2º Lugar – Galardão de Qualidade

Hotel Vila Porto Mar

Rua do Gorgulho, 2 – São Martinho

3º Lugar – Galardão de Qualidade

Pestana Village Garden Resort

Estrada Monumental, 182-194 – São Martinho