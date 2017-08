O Secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, afirmou que o investimento total na construção e manutenção do Hospital de Lisboa Oriental será de 300 milhões de euros. O novo hospital substituirá quase totalmente seis antigos hospitais, que estão no limite ou no final da sua vida útil.

Manuel Delgado sublinhou que a nova unidade vai permitir a poupança de 68 milhões de euros que são gastos anualmente por causa de as instalações dos hospitais da zona central de Lisboa serem inadequadas e dispersas. «São ganhos importantes», acrescentou.

Na apresentação pública da nova unidade, com inauguração prevista para 2023, o Secretário de Estado referiu que o Governo vai pagar uma renda anual ao operador privado de 16 milhões de euros.

A execução da empreitada será feita através de uma Parceria Público-Privada, permitindo que o Ministério da Saúde não tenha de fazer o financiamento inicial. O equipamento da nova infraestrutura, com material pesado e não pesado, será feito pelo Governo e representará um custo de 100 milhões de euros.

A nova infraestrutura vai absorver os serviços existentes nas seis unidades que fazem parte do Centro Hospitalar de Lisboa Central (Hospitais de São José, de Santa Marta, de D. Estefânia, Curry Cabral, dos Capuchos e Maternidade Alfredo da Costa).

O Hospital de Lisboa Oriental tem inauguração prevista para 2023, vai ocupar cerca de 130 mil metros quadrados e terá uma capacidade estimada de 875 camas.

O edifício não deverá ter mais do que quatro andares à superfície e contará ainda com 2945 lugares de estacionamento, 1450 deles subterrâneos.

O hospital terá «26 salas de operações, cerca de 113 gabinetes de consulta externa, mais 19 de reserva, 26 postos para quimioterapia, e terá uma inovação em matéria da radioterapia, com três aceleradores lineares num bunker, que poderá alojar ainda um quarto acelerador linear», disse o Secretário de Estado.