Durante seis dias, árbitros e assistentes da Categoria C1 ultimaram a preparação para a nova temporada. Com a introdução do vídeo-árbitro em todos os jogos do Campeonato, houve uma atenção especial a esta nova ferramenta que está à disposição do futebol, com a participação do diretor técnico do International Football Association Board (IFAB), David Elleray.

No final do estágio, os árbitros Jorge Sousa, Artur Soares Dias e António Nobre, e o assistente Rui Licínio, deixaram as suas impressões sobre o trabalho realizado, deixando também as suas expectativas quanto à nova temporada.

Jorge Sousa realçou que o próximo campeonato vai ser ainda melhor que os anteriores, “porque vai deixar de haver aqueles erros claros, grosseiros, que toda a gente consegue ver logo à primeira”. Lembrou, no entanto, que o vídeo-árbitro “não vai acabar com as polémicas”.

Artur Soares Dias explica que o objetivo de todos os árbitros “é contribuir para que o nosso espetáculo, que é o futebol, decorra melhor”.

Um dos árbitros estreantes na Categoria C1, António Nobre, realça o trabalho feito durante a última semana no Luso, destacando a importância do vídeo-árbitro: “Essencialmente tornar o futebol mais verdadeiro. É o que o público espera e o que o futebol espera”.

Já o árbitro assistente Rui Licínio fala sobre o vídeo-árbitro na sua função: “Este sistema não irá resolver todos os problemas, mas vai ajudar imenso em muitas decisões, principalmente naquelas mais graves”.

Na época 2017/18 todos os jogos da Liga NOS terão vídeo-árbitro.

Fonte: www.fpf.pt