Marinha apoia Autoridade Nacional da Pesca em missão de fiscalização no mar da Terra Nova

A Marinha, através do Navio Patrulha Oceânico Viana do Castelo, irá apoiar durante todo o mês de agosto a Autoridade Nacional da Pesca numa missão de fiscalização da atividade da pesca nos Grandes Bancos do mar da Terra Nova, no Canadá.

Nesta missão, que decorre até ao dia 30 de agosto, estarão embarcados no Navio Patrulha Oceânico Viana do Castelo quatro inspetores, sendo dois inspetores de pescas da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), um inspetor de pesca da entidade homóloga da Letónia e um coordenador da Agência Europeia de Controlo de Pescas (EFCA).

O navio da Marinha irá navegar o equivalente ao diâmetro do planeta Terra, cerca de 7.000 milhas, realizando ações de fiscalização a embarcações de pesca em águas internacionais nos Grandes Bancos da Terra Nova, no Atlântico Noroeste, numa área de cerca de 2.700.000 Km2, denominada por área da convenção North Atlantic Fishing Organization (NAFO).

No decorrer da missão prevê-se a realização de uma escala logística no porto canadiano de St. John’s, Newfoundland (Terra Nova), porto intrinsecamente ligado à história marítima das campanhas portuguesas da pesca do bacalhau, que ali acolheu durante décadas navios de pesca portugueses.

Esta missão representa o contributo de Portugal para a preservação e exploração sustentada dos recursos de pesca existentes na área convencionada, salvaguardando o ecossistema marinho numa região do globo onde, para além de navios de pesca portugueses, pescam com frequência inúmeros navios de diferentes nacionalidades.