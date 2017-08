Deutsche Bank deverá transferir 4.000 postos de trabalho do Reino Unido

O Deutsche Bank está a estudar a transferência de quase metade da força laboral que opera no Reino Unido para um país da União Europeia.

São cerca de 4.000 postos de trabalho que serão transferidos, sendo que a maioria deverá ser deslocada para Frankfurt e Berlim, segundo o plano base do banco alemão, revelado pela Bloomberg, que cita fontes próximas do processo, que pediram anonimato porque as discussões ainda são preliminares.

Actualmente o banco alemão tem 8.500 funcionários espalhados pelo Reino Unido, 7.000 dos quais em Londres.

Várias instituições financeiras têm elaborado planos de contingência para se prepararem para a saída do Reino Unido do espaço comunitário.

As cidades de Frankfurt e de Dublin são as que estão a conseguir captar mais interesse por parte destas instituições para deslocarem as suas sedes na Europa.