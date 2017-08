Governo apoia agricultores afectados pelos incêndios

O Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural apoiará os agricultores que têm vindo a sofrer prejuízos na sequência de incêndios, tal como aconteceu relativamente ao grande incêndio de Pedrógão Grande.

Os serviços do Ministério estão a proceder ao levantamento de eventuais prejuízos nas explorações agrícolas situadas em freguesias onde os danos ao potencial produtivo ultrapassem os 30%.

Os apoios correspondem a 50% a fundo perdido do valor elegível.

O Ministério recorda que estão já abertas as candidaturas a apoios destinados a compensar os agricultores pelos prejuízos sofridos na sequência dos grandes incêndios que afetaram a Região Centro no mês de junho, estando para o efeito disponível um montante global de 10 milhões de euros.

Estas candidaturas poderão ser apresentadas até ao próximo dia 08 de setembro e deverão ser apresentadas através do portal eletrónico www.pdr-2020.pt e os apoios destinam-se a compensar perdas no potencial produtivo em maquinaria, equipamentos, instalações agrícolas, animais e culturas permanentes (vinhas, olivais, pomares, etc.).

Para o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, «trata-se de um ato de solidariedade e de justiça através do qual se pretende suavizar a situação dos agricultores tão duramente afetados pelo flagelo dos incêndios que têm assolado o País».