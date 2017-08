Homem detido pela prática de crime de incêndio florestal

A Polícia Judiciária, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de um homem, suspeito de ter ateado um incêndio em área florestal, sita em Atilhó – Boticas.

O incêndio, ocorrido no dia 14 de Março de 2017, cerca das 14H00, colocou em perigo uma vasta mancha florestal que apenas não foi consumida devido à rápida intervenção dos meios de combate, designadamente dos bombeiros.

O detido, com 67 anos de idade, reformado, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. No corrente ano a Polícia Judiciária já identificou e deteve 46 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.