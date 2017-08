Rali Vinho da Madeira da 2017 – Condicionamentos ao Trânsito

No âmbito da edição deste ano do Rali Vinho da Madeira, a Câmara Municipal do Funchal informa que procederá ao encerramento e condicionamento do trânsito automóvel de vários arruamentos da cidade.

No dia 3 de agosto, quinta-feira, realizar-se-á a cerimónia de partida, na Avenida Arriaga, seguida da 1ª PEC na Av.ª do Mar, pelo que o trânsito estará encerrado e o estacionamento estará interdito em diversas artérias do centro, tanto nos acessos à Av. Arriaga, desde as 15h às 20h40, como nos acessos à Av. do Mar e à Av. Sá Carneiro, a partir das 15h e até às 20h40.

No dia 4 de agosto, sexta-feira, efetuar-se-á, durante o dia, a 3ª e 5ª PEC – Palheiro Ferreiro 1 e 2, pelo que será necessário o encerramento da Estrada Florestal do Chão da Lagoa entre as 9h35 e as 15h35 e, durante a noite, teremos a 11ª PEC – Terreiro da Luta, sendo que, o Caminho do Meio (num troço), Caminho das Voltas (num troço) e Caminho do Terço (num troço) estarão encerrados ao trânsito, entre as 20h e as 23h20.

No dia 5 de agosto, sábado, realizar-se-á a cerimónia da chegada ao pódio na Av.ª Arriaga, tornando-se necessário proceder ao encerramento ao trânsito e proibir o estacionamento nos arruamentos envolventes à Av.ª Arriaga, desde as 16h até às 19h.

O Município do Funchal informa que, durante os horários de encerramento para os eventos na Av.ª do Mar, os parques de estacionamento no edifício 2000, na Av. Sá Carneiro e no Almirante Reis encontrar-se-ão encerrados ao público.

Para mais detalhes, poderá aceder ao edital 295/2017, publicado em www.cm-funchal.pt. Quanto às alterações das carreiras de transporte público de passageiros, estas encontrar-se-ão disponíveis nos sites dos respetivos operadores de transporte.

O programa oficial da 58.ª edição do Rali Vinho da Madeira encontra-se disponível em www.ralivm.com/2017/pt.