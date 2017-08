Creoula recebe Bandeira Azul em Espanha

No dia da largada de Cartagena para mais uma viagem no âmbito da Universidade Itinerante do Mar, o Navio de Treino de Mar Creoula recebeu, uma vez mais, a Bandeira Azul atribuída pela Associação de Educação Ambiental e do Consumidor de Espanha, devido à sua atividade exemplar na formação relacionada com a educação ambiental e marinha. O Creoula recebe esta distinção desde 2008.

O Creoula é um lugre de quatro mastros. Construído no início de 1937, no tempo recorde de 62 dias úteis, nos estaleiros da CUF, em Lisboa, para a Parceria Geral das Pescarias, o navio foi lançado à água no dia 10 de Maio e efectuou ainda nesse ano a sua primeira campanha da pesca do bacalhau.

O veleiro foi transferido para a Marinha em 1987 como Navio de Treino de Mar, onde já embarcaram milhares de jovens.