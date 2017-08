Sinead O’Connor expõe problemas mentais no Facebook

Sinead O’Connor publicou um vídeo no Facebook em que expõe seus problemas mentais e afirma ter tendências suicidas. A cantora irlandesa de 50 anos revela também que está a viver num motel em Nova Jersey, nos Estados Unidos, sem a companhia de familiares ou amigos, e que sofre de três doenças psicológicas.

“Estou completamente sozinha, não há ninguém na minha vida”, afirmou a cantora, que foi diagnosticada com transtorno bipolar e perdeu a custódia do filho de 13 anos. “Estou lutando, lutando e lutando, como milhões de outras pessoas no mundo. Rodei pelo mundo durante dois anos, sozinha, como punição por estar doente e sentir raiva porque ninguém iria cuidar de mim.”

Sinead O’Connor espera ao compartilhar o video ajudar outras pessoas que estão passando pelos mesmos problemas. Quando a artista perdeu a guarda do mais novo de quatro filhos, recorde-se, fez ameaças suicidas à Agência da Família e da Criança da Irlanda, afirmando que teriam “mais uma celebridade morta” se a decisão não fosse revertida.

“Espero que este vídeo ajude de alguma forma. Eu sei que sou apenas uma de milhões e milhões de pessoas no mundo que sofrem como eu, mas não têm necessariamente os mesmos recursos que eu. Doenças mentais são como drogas… Não se importa quem você é. O estigma que vem com elas é igualmente pior”, concluiu.

A cantora irlandesa tornou-se famosa nos anos 90 do século passado com o tema «Nothing compares 2 u», uma canção escrita pelo cantor norte-americano Prince.