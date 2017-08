Suspeito de tráfico de estupefacientes detido no Aeroporto Humberto Delgado

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, identificou e deteve um cidadão estrangeiro sobre o qual recaem fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

A detenção do suspeito consumou-se no Aeroporto Humberto Delgado – Aeroporto Internacional de Lisboa, em virtude de o mesmo ter sido encontrado na posse considerável quantidade de cocaína, que transportou desde um país da América Latina para Portugal no interior do organismo, em cápsulas que ingeriu antes de iniciar a viagem.

A droga em causa, que foi apreendida após ser expelida pelo arguido em estabelecimento hospitalar da cidade de Lisboa, onde foi internado para observação médica como é normal acontecer neste tipo de situações, apresentava elevado grau de pureza, sendo que caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição poderia proporcionar a composição de pelo menos 25.000 doses individuais.

O detido, de 20 anos de idade e sem profissão, foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.