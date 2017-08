Lançamento da nova colheita Burro Velho Reserva 2014

A Casa José Repolho anunciou o lançamento da nova colheita do vinho tinto BURRO VELHO RESERVA 2014. A marca emblemática da Casa José Repolho apresenta-se com uma roupagem nova, um restyling que visa transmitir melhor os valores da marca e a distinção do vinho.

Esta dedicação ao detalhe, a paixão que sentimos pelo que fazemos, revela-se no cuidado com que seleccionamos as uvas das melhores parcelas de vinha para produzir um vinho que, depois de 12 meses de estágio em barricas de carvalho francês, se distingue com a denominação RESERVA.

É um vinho com assinatura do enólogo Hernâni Magalhães e, sem dúvida, reflexo da evolução da marca e da afirmação da Casa José Repolho.