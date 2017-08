Organização Just a Change venceu o concurso Start Tel Aviv

A Just a Change, organização sem fins lucrativos que combate a pobreza habitacional, venceu o concurso Start Tel Aviv, uma competição promovida pelo ministério dos Negócios Estrangeiros Israelita que selecciona 20 empresas em tantos outros países para um festival de empreendedorismo social que decorre naquela cidade em Setembro.

Selecionada entre três finalistas, a startup representará assim Lisboa e Portugal no festival DLD Tel Aviv Innovation, que entre 3 e 7 de Setembro juntará naquela que é a segunda maior cidade israelita os vencedores dos vários países. Em competição, na final, estiveram os projetos Cozinha com Alma (apoio a famílias em dificuldade) e Speak ( intercâmbio de línguas e culturas).

É o segundo ano em que Portugal participa no concurso e Paulo Soeiro de Carvalho, director municipal de Economia e Inovação, destaca a importância do festival, que juntará em Tel Aviv mais de 10 mil participantes, entre empreendedores e investidores. “Aceitámos o desafio porque é interessante e faz parte da nossa estratégia”, disse, para salientar o crescimento do ecossistema empreendedor da cidade deve passar também pela rede internacional.

Tel Aviv é considerada uma das melhores cidades para se fundar uma startup, sublinha o dirigente, que lembra ainda as parcerias que Lisboa tem vindo a desenvolver com cidades como Londres e Amsterdão.

Já Raslan Abu Rukum, representante da Embaixada de Israel, salienta o forte crescimento do empreendedorismo em Portugal, particularmente na capital, e afirma o gosto por integrar pelo segundo ano consecutivo uma startup portuguesa no concurso, que conhece agora a sua quinta edição.