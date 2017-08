Patrocínio da Emirates FA Cup prolonga-se até 2021

A Emirates e The Football Association (FA) anunciaram uma extensão no contrato de três anos para a sua parceria já existente. Segundo o acordo, até 2021, o campeonato continuará a chamar-se Emirates FA Cup. Em 2015, a Emirates tornou-se o principal parceiro da FA Cup, a competição de copa nacional mais prestigiada do mundo. A parceria entre a Emirates e a emblemática competição da FA ajudou a alargar o contacto com fãs em todo o mundo. Pouco antes das meias-finais, em abril do ano passado, a companhia aérea apresentou um A380 exclusivo Emirates FA Cup, com o logótipo da icónica copa a adornar ambos os lados do avião de dois andares.

O avião Emirates FA Cup abriu caminho para a extensa rede de A380 da Emirates, permitindo que fãs de todo o mundo estivessem ligados à competição de uma forma única. A companhia aérea também levou o cobiçado troféu da Emirates FA Cup na sua primeira tour a África, em outubro de 2016, com escala na sede da companhia aérea, no Dubai. A viagem de quatro dias pelo Gana e Quénia, que incluiu visitas a escolas e centros de treino, permitiu que milhares de fãs de futebol em África se aproximassem um pouco mais da competição, dando-lhes a oportunidade de ser fotografados com o famoso troféu.

Há planos para estender a tour a mais cidades na rede da Emirates, no próximo ano. O campeonato Emirates FA Cup 2017/18 começou na sexta-feira, 4 de agosto, e contou com a participação de 737 equipas na competição e 185 jogos extra-preliminares que se realizaram em todo o país. A competição do ano passado envolveu mais de 11 mil jogadores, de mais de 700 equipas que disputaram jogos assistidos por mais de 1,8 milhões de fãs. Sir Tim Clark, Presidente da Emirates Airline, referiu: “Estamos muito orgulhosos por continuar o nosso papel enquanto principal patrocinador do título de uma competição tão prestigiada e histórica. O espírito desta competição, que reúne tanto clubes pequenos como os gigantes da Premier League para se denfrontarem diante de uma plateia de fãs apaixonados, é o que nos leva a continuar o nosso investimento neste torneio. Através do nosso apoio à Copa, a Emirates continua comprometida com este desporto e no seu desenvolvimento contínuo. Estamos ansiosos pelo futuro e por ajudar fãs de toda a parte a ligarem-se a um dos desportos mais célebres do mundo.” Mark Bullingham, Diretor Comercial do Grupo FA acrescentou, “Estamos muito contentes por continuar a nossa parceria com a Emirates até 2021. Trabalhar ao lado de uma marca globalmente bem estabelecida e icónica ajudou-nos a tornar a competição mais acessível aos fãs de todo o mundo. Com o apoio da Emirates, a competição da última temporada chegou a mais de 912 milhões de fãs no mundo inteiro. A parceria permitir-nos-à ainda continuar o nosso investimento no torneio a todos os níveis. Esperamos manter o trabalho conjunto com a companhia aérea para manter a posição da Emirates FA Cup enquanto a competição de copa nacional mais amada no mundo.” A competição continua com a fase preliminar no fim de semana de 18 e 19 de agosto e culminará numa final no Wembley Stadium connected by EE, no sábado, 19 de maio de 2018.