SRE assinala Dia Internacional da Juventude

No âmbito das celebrações do Dia Internacional da Juventude, assinalado oficialmente a 12 de agosto, a Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Juventude e Desporto, leva a efeito, sexta-feira (11 de agosto), no Centro de Juventude do Funchal, o Fórum Mobilidade Juvenil.

Tal como a denominação indica, a Mobilidade será o tema central desta ação que decorrerá durante toda a manhã. Pelas 9h30, Rosária Sardinha, Diretora de Serviços de Juventude, apresentará os Programas de Mobilidade Nacionais e Europeus: Potencialidades e Balanço.

Seguir-se-ão dois painéis moderados pela jornalista Tânia Spínola, com destaque para o testemunho das experiências vivenciadas por jovens madeirenses e estrangeiros que participaram em projetos europeus de mobilidade.

“Da Europa para a Madeira: a Mobilidade Vista Pelos Jovens Estrangeiros” e “Jovens Madeirenses à Descoberta da Europa e do Mundo: Experiências e Testemunhos”, são os temas que servem de base a estes dois painéis que juntam à mesa jovens belgas, espanhóis, polacos e portugueses.

Os Estágios, as possibilidades de Formação no Estrangeiro, o Serviço de Voluntariado Europeu ou os Intercâmbios Juvenis, programas promovidos pela DRJD e pela Agência Nacional Erasmus + Juventude em Ação, serão alvo de divulgação neste dia particularmente dedicado à Juventude.

No fórum haverá ainda espaço para a difusão das múltiplas oportunidades que a rede Eurodesk oferece, assim como para assinalar os cinco anos de existência do Programa Eurodisseia, a cargo da DRJD.

Durante o evento será também dado a conhecer o Portal do Utente, com a demonstração das mais-valias que os jovens beneficiam ao registar-se neste portal no que diz respeito à assistência na saúde em caso de mobilidade para o estrangeiro. A apresentação deste serviço ficará a cargo de Teresa Vieira, representante do SESARAM.

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 12h15, na sessão de encerramento deste Fórum Mobilidade Juvenil.