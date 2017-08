GNR resgata 43 migrantes no mar Egeu

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através de militares destacados na ilha de Kastellorizo na Grécia, no âmbito da missão da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (FRONTEX), resgatou hoje, dia 10 de agosto, no mar Egeu, 43 pessoas, das quais 14 crianças, 11 mulheres e 18 homens. Destas, 27 são provenientes da Síria e 16 do Iraque.

O resgate ocorreu durante uma ação de patrulhamento marítimo, quando os militares detetaram os migrantes num barco de borracha à deriva no mar Egeu.

Os migrantes foram resgatados para a embarcação portuguesa em segurança e encaminhados para as autoridades helénicas.

O principal objetivo desta operação FRONTEX é prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, contribuindo fundamentalmente para a salvaguarda de vidas humanas no mar através de missões de busca e salvamento.