Nelson Évora conquistou a medalha de bronze no triplo salto dos Mundiais de atletismo, em Londres, com uma marca de 17,19 metros. O português conseguiu a sua melhor marca à segunda tentativa, depois de ter começado o concurso com 17,02 metros.

Esta foi a quarta medalha de Nelson Évora em Mundiais, repetindo o bronze de há dois anos, em Pequim, depois de ter sido campeão em 2007 e medalha de prata em 2009.